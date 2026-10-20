Подробностей пока нет Компания Microsoft, как сообщает ресурс DigiTimes, пересматривает свою стратегию на рынке ноутбуков, желая выпустить ответ на ставший бестселлером MacBook Neo.
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