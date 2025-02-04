Россиянам напомнили о новом порядке вступления в наследство

Юрист Хаминский: Новый порядок вступления в наследство упростит процесс Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство вступает в силу с 5 февраля.