У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 13 октября заявил, что всемирная организация не обладает независимыми подтверждениями сообщений о применении израильскими силами белого фосфора.
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