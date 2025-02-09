Росздравнадзор проверит клинику из-за госпитализации женщин после ЭКО

Росздравнадзор начнет проверку качества медицинских услуг для женщин, оказанных в частной клинике, после того как они были госпитализированы после ЭКО из-за повышения температуры, сообщает официальный сайт ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии