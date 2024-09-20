Более 150 семей в Поморье и НАО получили единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

На эти цели с начала года было направлено более семи миллионов рублей, уточнили в региональном Отделении СФРЕдиновременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — это мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители.