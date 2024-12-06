Лавров расшифровал значение запуска “Орешника” для Запада AlexCoderЛавров расшифровал значение запуска “Орешника” для Запада AlexCoder Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым.