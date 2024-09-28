Журнал Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

Немецкий журнал Spiegel назвал позорным выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с бывшим главой Соединенных Штатов, кандидатом на данную должность от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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