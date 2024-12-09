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По делу замглавы Тюменской области Вахрина арестовали имущество на 150 млн рублей

По делу замглавы Тюменской области Вахрина арестовали имущество на 150 млн рублей

Имущество замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, в отношении которых расследуется уголовное дело о коррупции, арестовано на сумму 150 млн рублей.

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