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Украинские военные сдались в плен после 6 дней ожидания эвакуации близ Красногоровки

Украинские военные сдались в плен после 6 дней ожидания эвакуации близ Красногоровки

Подразделения пятой отдельной бригады Южной группировки войск заставили сдаться в плен украинских военнослужащих в ходе боев в районе Красногоровки на Донецком направлении Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщило РИА «Новости».

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