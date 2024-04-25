В Подмосковье проводят проверку из-за видео с мужчиной, собиравшимся съесть ежей Стражи правопорядка Московской области проводят проверку после публикации в Интернете видео, на котором мужчина держит ежей за задние лапы.
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