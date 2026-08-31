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Царьград

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Молодой мигрант зарезал женщину-офицера в Москве: Местные давно бьют тревогу - писали даже Путину

Молодой мигрант зарезал женщину-офицера в Москве: Местные давно бьют тревогу - писали даже Путину

Ранее судимый 17-летний мигрант зверски зарезал женщину-офицера в Москве. Без матери остались дети, страна лишилась человека, который защищал нашу Родину.

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