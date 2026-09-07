Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

163 подписчика

Ростислав Ищенко: Украинские политики готовы пережить ядерный апокалипсис, лишь бы не менять риторику

Ростислав Ищенко: Украинские политики готовы пережить ядерный апокалипсис, лишь бы не менять риторику

Почему пророссийские политики находятся за пределами Украины уже десять лет и утратили контроль над процессами? Каким образом Лондон и Рим стали новыми центрами влияния на украинскую политику? Чем отличается «партия войны за мир» от «партии войны до последнего украинца»? И почему любые свободные выборы в Украине неизбежно приведут к власти русофобов? Политический ландшафт бывшей Украины: Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым