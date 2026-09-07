Почему пророссийские политики находятся за пределами Украины уже десять лет и утратили контроль над процессами? Каким образом Лондон и Рим стали новыми центрами влияния на украинскую политику? Чем отличается «партия войны за мир» от «партии войны до последнего украинца»? И почему любые свободные выборы в Украине неизбежно приведут к власти русофобов? Политический ландшафт бывшей Украины: Читать далее: https://govorit.
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