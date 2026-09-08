Закон о русском языке изменил облик городов за полгода действий

Советник президента РФ Елена Ямпольская отметила изменения в облике городов России после вступления в силу закона о вывесках на русском языке с 1 марта.
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