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Свежие комментарии

Тренер «Салавата Юлаева» назвал «СКА Арену» одной из лучших в мире

По его мнению, стадион является «украшением города». Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был впечатлён «СКА Ареной» после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.

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