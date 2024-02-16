Тренер «Салавата Юлаева» назвал «СКА Арену» одной из лучших в мире

По его мнению, стадион является «украшением города». Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был впечатлён «СКА Ареной» после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.
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