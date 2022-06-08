"Полностью ликвидированы": что творится в элитном районе Владивостока

"Полностью ликвидированы": что творится в элитном районе Владивостока

В мэрии рассказали, что творится в элитном районе Владивостока. Речь идет про уборку в районе Эгершельда, где свалки были полностью ликвидированы дорожными службами.

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