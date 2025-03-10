Пентагон одобрил роботизированные танки Ripsaw M3

Модель M3 – новейшее поколение в семействе транспортных средств Ripsaw компании Howe & Howe – унаследовала проверенную функциональность и надежность своей предшественницы в более модульной, высокопроизводительной системе, говорится в пресс-релизе.
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