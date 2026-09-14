Вассерман прекратил общение с живущим на Украине братом

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл, почему обрубил связи с родным братом в Одессе.Депутат Госдумы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман полностью оборвал контакты со своим родным братом Владимиром, а также с друзьями и близкими, которые продолжают жить на территории Украины.
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