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Царьград

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Вассерман прекратил общение с живущим на Украине братом

Вассерман прекратил общение с живущим на Украине братом

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл, почему обрубил связи с родным братом в Одессе.Депутат Госдумы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман полностью оборвал контакты со своим родным братом Владимиром, а также с друзьями и близкими, которые продолжают жить на территории Украины.

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