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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 21 февраля

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 21 февраля

Свыше 789 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 21 февраля. Пробки оценили в три балла. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.

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