Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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О будущем миграционной политики: возможны два варианта

О будущем миграционной политики: возможны два варианта

# Чернильница   Тут довелось посмотреть довольно любопытную запись стрима депутата Государственной Думы Михаила Матвеева и знаете, очень интересная у нас складывается ситуация.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Главное - наведение порядка в этой сфере. А то у нас закон что дышло… Ну ужесточат, а взяточники чиновники на своих местах останутся и ничего не изменится. Нужен контроль за исполнением! А изобретать велосипед тоже не надо. Есть прекрасный опыт ОАЭ - перенимайте!
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10 час.
Яшина Елена
согласна с вахтовым методом. Только так!
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2 час.
Evgenija Palette
Какое-то слово неправильное &quot;вредительство&quot;... САМ ВВП ГОВОРИЛ ПРИ БОЛЬШОМ СКОПЛЕНИИ НАРОДА - &quot;МИГРАНТОВ НАДО МНОГО!&quot;...
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