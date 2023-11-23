О будущем миграционной политики: возможны два варианта

ЗЖ

Зоя Жук

Главное - наведение порядка в этой сфере. А то у нас закон что дышло… Ну ужесточат, а взяточники чиновники на своих местах останутся и ничего не изменится. Нужен контроль за исполнением! А изобретать велосипед тоже не надо. Есть прекрасный опыт ОАЭ - перенимайте!