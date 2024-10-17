Костромская область названа в числе лидеров по реализации национальных проектов

КОСТРОМА, 17 октября, ФедералПресс. На заседании президиума комиссии по региональному развитию, проведенном заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, были подведены итоги выполнения президентских национальных проектов и федеральных программ за девять месяцев 2024 года.