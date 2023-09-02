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Миллман о допинговом деле Халеп: «Это позор. Я даже больше удивлен поведением руководства и игроков WTA»

Австралиец отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. На этой неделе румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается.

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