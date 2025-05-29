Полицейские «прикрыли» нелегальный бизнес мигрантов во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции закрыли нелегальный бизнес по прокату катамаранов на набережной. Незаконной деятельностью занимались предприимчивые мигранты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Агентства миграционной политики Приморского края.
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