PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Жаль, что остальные в этом СИЗО не скончались.  Опять диаспора с пухлыми конвертами около судьи подсуетилась.  Жаль, ...Прокуратура оспор...
  • Володя Золотарев
    этих  тварей кастрироватьПрокуратура оспор...
  • чак
    Надо не требовать, а всё конфисковать. И   б\у мера посадить на 15 лет без амнистии.Генпрокуратура по...

Полицейские «прикрыли» нелегальный бизнес мигрантов во Владивостоке

Полицейские «прикрыли» нелегальный бизнес мигрантов во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции закрыли нелегальный бизнес по прокату катамаранов на набережной. Незаконной деятельностью занимались предприимчивые мигранты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Агентства миграционной политики Приморского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх