ВКС России уничтожили две базы террористов в Сирии

ТАСС/Лузик Андрей Воздушно-космические силы РФ уничтожили два места базирования боевиков, которые обстреливали позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
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