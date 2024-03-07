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ВКС России уничтожили две базы террористов в Сирии

ВКС России уничтожили две базы террористов в Сирии

ТАСС/Лузик Андрей Воздушно-космические силы РФ уничтожили два места базирования боевиков, которые обстреливали позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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