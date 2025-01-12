227,5 тыс прочтений Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.
Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов
Комментарии
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Eduard
Плевать,это не наши острова,
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17 час.
Eduard
Росмии тоже пора отвергнуть суверинитет Прибалтики и вернуть исконные земли.Бто много лучше чем сидеть окружонными врагами а не союзниками!
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17 час.
Eduard
Согласен.А мы свое раздаем,в благодарность нас унижают,
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17 час.
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