На границе Калужской и Брянской областей сбили три БПЛА

Ночью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШапшаНочью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники.