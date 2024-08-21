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Калужские новости

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На границе Калужской и Брянской областей сбили три БПЛА

На границе Калужской и Брянской областей сбили три БПЛА

Ночью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШапшаНочью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники.

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