На границе Калужской и Брянской областей сбили три БПЛА

Ночью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШапшаНочью 21 августа в Калужской области, на границе с Брянщиной, были уничтожены беспилотники.
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