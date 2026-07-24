TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Прощай, эпатаж: певец SHAMAN сжег знаменитые кожаные штаны в русской печи

Прощай, эпатаж: певец SHAMAN сжег знаменитые кожаные штаны в русской печи

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) устроил необычный перформанс в своем Telegram-канале. Музыкант опубликовал видео, где прощается с одним из самых узнаваемых элементов своего сценического гардероба — обтягивающими кожаными штанами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии