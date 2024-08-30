Автомобиль сбил велосипедиста в Советском районе Новосибирска

За последние дни в Новосибирске произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Одним из них стал случай, когда 19-летний водитель Volkswagen Golf совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который переходил дорогу.
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