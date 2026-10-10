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Царьград

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Драпатый сменил руководство центра "Десна" ради ускорения подготовки

Драпатый сменил руководство центра "Десна" ради ускорения подготовки

Михаил Драпатый, главнокомандующий ВСУ, сменил руководство учебного центра "Десна", назначив полковника Анатолия Куликовского для ускорения подготовки новобранцев.

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