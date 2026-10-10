Драпатый сменил руководство центра "Десна" ради ускорения подготовки

Михаил Драпатый, главнокомандующий ВСУ, сменил руководство учебного центра "Десна", назначив полковника Анатолия Куликовского для ускорения подготовки новобранцев.
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