Врио губернатора Курской области не понимает для чего людям выдавали удостоверения переселенца

<p style="text-align:justify"><strong>Жители приграничных районов Курской области после переселения стали получать специальные удостоверения, которые подтверждали статус человека, «вынужденно покинувшего территорию проживания".
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