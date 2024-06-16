Жители Смоленска просят привести в порядок центр поселка Пржевальское (фото)

Как минимум отремонтировать сцену на ярмарочной площади Жители поселка Пржевальское Демидовского района обратились к местным властям с просьбой привести в нормативное состояние центр населенного пункта в преддверии его 300-летия.
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