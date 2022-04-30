Происшествия

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В Новгородской области следователи навестили 92-летнего беженца - ветерана Великой Отечественной войны

В Новгородской области следователи навестили 92-летнего беженца - ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники регионального Следственного комитета навестили прибывшего из Херсонской области беженца - ветерана Великой Отечественной войны Руденко Николая Григорьевича, который в настоящее время находится в отделении ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ».

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