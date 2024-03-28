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Как вернуть ковру свежий вид без помощи профессионалов и химии

Как вернуть ковру свежий вид без помощи профессионалов и химии

Как вернуть ковру свежий вид без помощи профессионалов и химии Юлия ПономареваКовры в наших домах — не только элемент декора, но и настоящие «рабочие лошадки», ведь они поглощают грязь и пыль, а порой и пятна от разлившихся напитков или пищи.

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