Как вернуть ковру свежий вид без помощи профессионалов и химии Юлия ПономареваКовры в наших домах — не только элемент декора, но и настоящие «рабочие лошадки», ведь они поглощают грязь и пыль, а порой и пятна от разлившихся напитков или пищи.
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