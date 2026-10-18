Страны ЕС неоднократно заявляли о том, что готовятся к войне с Россией на рубеже десятилетий (в районе 2029–2032 года).
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