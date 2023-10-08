Александра Трусова призналась, что ей не нравится Леонардо Ди Каприо

Спортсменку не впечатляет ни его внешность, ни актерская игра Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова назвала своего любимого актера.
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