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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Александра Трусова призналась, что ей не нравится Леонардо Ди Каприо

Александра Трусова призналась, что ей не нравится Леонардо Ди Каприо

Спортсменку не впечатляет ни его внешность, ни актерская игра Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова назвала своего любимого актера.

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