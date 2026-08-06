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Мэр Тюмени Афанасьев скрывает, где сожгут тонну собранной в городе мертвой рыбы

Мэр Тюмени Афанасьев скрывает, где сожгут тонну собранной в городе мертвой рыбы

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что специализированная организация за два дня собрала почти тонну погибшей рыбы вдоль береговой линии реки Туры, в озере Круглое на территории Гагаринского парка и городского пляжа.

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