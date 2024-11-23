Будущий президент США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Киева из-за Китая, Ирана и КНДР.
В Европе высказались о позиции Трампа по Украине
Комментарии
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Александр Пятнистый
Там не помойка, а филиал больницы им. Кащенко
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9 час.
Иван Ураганов
Что бидон,что трамп все одним миром мазаны-враги России.
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7 час.
Владимир Алтайцев
А в России даже школьники знают, что Трамп будет помогать нацистам Украины и что он враг России. И никогда иным не будет.
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1 час.
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