Политика как он...
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Политика как она есть

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В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

Будущий президент США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Киева из-за Китая, Ирана и КНДР.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Там не помойка, а филиал больницы им. Кащенко
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9 час.
Иван Ураганов
Что бидон,что трамп все одним миром мазаны-враги России.
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7 час.
Владимир Алтайцев
А в  России даже  школьники  знают, что Трамп  будет помогать нацистам  Украины и что он враг России. И никогда иным не  будет.
Ответить
1 час.

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