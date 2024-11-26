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Мода и Шоу-бизнес

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Миллеровский театр танца «Дива» стал победителем и обладателем гран-при международного конкурса в Москве

В Москве прошел международный хореографический конкурс «Звезды танцпола», где наш коллектив театр танца «Дива», под руководством Светланы Скорченко стал несомненным победителем и обладателем абсолютного гран-при, тем самым в очередной раз заявил о себе и городе Миллерово на всю страну.

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