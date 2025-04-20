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Нико Уильямс пропустит матч с «Реалом» из-за боли в паху. Вингер «Атлетика» забивал в последних 2 играх

Вингер «Атлетика» не поехал в Мадрид на матч 32-го тура Ла Лиги из-за боли в паху, сообщает сайт баскского клуба.

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