Глава МИД Ливана Бу Хабиб заявил, что война не покажется Израилю "пикником"

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что предупреждает Израиль о том, что в случае начала войны она не станет легкой прогулкой для израильской стороны.
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