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Боунс Хайлэнд удивленно посмотрел в камеру, исполнив лэй-ап через Амира Коффи

Боунс Хайлэнд удивленно посмотрел в камеру, исполнив лэй-ап через Амира Коффи

Защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд удивленно посмотрел в камеру, лежа на паркете после лэй-апа через Амира Коффи («Клипперс») в быстром отрыве.

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