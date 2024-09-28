Специалист предупредила об опасном сочетании ряда жаропонижающих с алкоголем

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва предупредила в беседе с RT, что приём ряда обезболивающих и жаропонижающих средств с алкоголем представляет серьёзную угрозу для здоровья.