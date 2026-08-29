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В Ростовской области после налета беспилотников пострадали 7 человек

В Ростовской области после налета беспилотников пострадали 7 человек

В Ростовской области после массированной атаки беспилотников пострадали семь человек. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека: двое взрослых и двое детей.

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