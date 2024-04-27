В Батайске конфликт на уроке между учителем и учеником разросся в огромный скандал, с привлечением общины.
Купить гражданство и ставить русских на колени: кто защитит от мигрантов-агрессоров
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот полностью согласен с позицией президента Таджикистана, о необходимости вернуть ей ее "ценных" специалистов на родину, для укрепление семей, развития экономики и т.д., женам Киргизии вернуть их мужей по которым они скучают... Где помощь России о наших союзниках? Почему не возращают пинком под пятую точку их домой? Дать всем пришлым срок месяц вернуться в процветающие свои государства, для укрепления их экономического суверенитета, семейных ценностей и т.д. Народ России за выдворение пришлых на родины....
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14 час.
Алатырка
И не только его граждан всех хитро... Ных восточных и кавказских зверьков-на выход, с лишением всего имущества и гражданства
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14 час.
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