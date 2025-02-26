Обнаружены самые ранние свидетельства транспортных технологий возрастом более 20 тысяч лет

Ученые обнаружили предварительные свидетельства существования транспортной технологии, которую использовали самые ранние известные поселенцы на территории, где сейчас располагаются США, насчитывающие более двадцати тысяч лет.
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