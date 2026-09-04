Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 047 подписчиков

История знаменитых школьных атрибутов

История знаменитых школьных атрибутов

Школа всегда будет связана для нас не только с первым учителем, первыми друзьями и успехами или неудачами, но и с теми атрибутами, без которых мы сегодня не представляем ученика.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Жанна Чешева
Жанна Чешева

Ну, все приведённые предметы такие родные! Это какая же я старая-то, но мне, вроде, не 200 и даже не 100 лет)))
Парты такие каждое лето мы собственноручно красили - типа практики летом было, мне очень нравилось это занятие, наверное, поэтому и помню.
А вот ручки, пёрышки и чернила сейчас продают в "Сталинском букваре", там и "Прописи" есть для этого, и тетрадки специальные с бумагой, на которой чернила не растекаются и не протекают насквозь, с разной разлиновкой. Я даже внучкам прикупала, понравилось, даже поначалу о калиграфии заговорили, но, как сейчас у них принято, всё быстро побросали, усидчивости у них нет от слова "совсем"(((