История знаменитых школьных атрибутов

Школа всегда будет связана для нас не только с первым учителем, первыми друзьями и успехами или неудачами, но и с теми атрибутами, без которых мы сегодня не представляем ученика.
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Ну, все приведённые предметы такие родные! Это какая же я старая-то, но мне, вроде, не 200 и даже не 100 лет)))
Парты такие каждое лето мы собственноручно красили - типа практики летом было, мне очень нравилось это занятие, наверное, поэтому и помню.
А вот ручки, пёрышки и чернила сейчас продают в "Сталинском букваре", там и "Прописи" есть для этого, и тетрадки специальные с бумагой, на которой чернила не растекаются и не протекают насквозь, с разной разлиновкой. Я даже внучкам прикупала, понравилось, даже поначалу о калиграфии заговорили, но, как сейчас у них принято, всё быстро побросали, усидчивости у них нет от слова "совсем"(((