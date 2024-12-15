Список городов Украины, желающих стать частью России: Одессу посчитали. А что с Киевом?

ВС

Валерий Симоненко

А я в 2000 там, в Киеве, был. И та же картинка была. Причём на русском ЧИСТЕЙШЕМ, литературном говорили! Ну, а если на украинском начинаешь говорить, то тебе и на украинском ЧИСТЕЙЦШЕМ, литературно, не ЗАПАДЕНСКО-ГАЛИЦКОЙ "имове", а именно на украинском! А это большая разница! Украинский нормально звучит и слышать его слух не режет, НО сучье западенско-польско-немецко- чёрт его знает какое варняканье просто отвратительная тарабарщина хуторская, вульгарная...! Тьфу ты, мать честная, как испоганили вобщем то нормальный, язык и нормальную страну, суки бандеровские