Медвежий угол
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Медвежий угол

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Список городов Украины, желающих стать частью России: Одессу посчитали. А что с Киевом?

Список городов Украины, желающих стать частью России: Одессу посчитали. А что с Киевом?

Царьград Коллаж Царьграда. Одесса, Киев, Харьков, Николаев: составлен список городов Украины, которые хотят присоединиться к России.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Кроме Одессы и Николаева оно нам надо?
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1 час.
ВС
Валерий Симоненко
А я в 2000 там, в Киеве, был. И та же картинка была. Причём на русском ЧИСТЕЙШЕМ, литературном говорили! Ну, а если на украинском начинаешь говорить, то тебе и на украинском ЧИСТЕЙЦШЕМ, литературно, не  ЗАПАДЕНСКО-ГАЛИЦКОЙ &quot;имове&quot;, а именно на украинском! А это большая разница! Украинский нормально звучит и слышать его слух не режет, НО сучье западенско-польско-немецко- чёрт его знает какое варняканье просто отвратительная тарабарщина хуторская, вульгарная...! Тьфу ты, мать честная, как испоганили вобщем то нормальный, язык и нормальную страну, суки бандеровские
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1 час.
Karmadon
Это от комплекса неполноценности и с этим уже ничего не поделаешь - в генах.
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56 мин.

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