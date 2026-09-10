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"Искать их там бессмысленно": альпинист высказался об исчезновении Усольцевых

"Искать их там бессмысленно": альпинист высказался об исчезновении Усольцевых

Семьи Усольцевых, исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, нет там, где их ищут. Президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров уверен, что искать их там бессмысленно, сообщает ТАСС.

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