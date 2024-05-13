Политолог: Белоусов знает, как функционирует промышленность РФ на разных уровнях

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил на пост министра обороны, прекрасно знает, как функционирует российская промышленность на разных уровнях, заявил РЕН ТВ политолог Юрий Светлов.
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