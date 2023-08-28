Шесть мифов о советском образовании: реальность за декорациями ностальгии

Виктор Белый

Автор - провокатор. Мама работала учителем и получала чуть меньше чем отец на заводе. Философия.... - чему она учит? размышлять? Не уверен. Это узко профильный и, зачастую, никому не нужный предмет. Физика, математика, русский язык, литература, химия, биология - я до сих пор помогаю детям уроки делать, а прошло уже лет 30-35. Наше образование было очень достойным. Автор выпеййаду!