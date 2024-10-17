Какие стрижки легче всего укладывать, потому что они красиво отрастают

Не все стрижки отрастают одинаково и требуют одинакового ухода. Современные женщины часто сталкиваются с нехваткой времени на регулярные походы в парикмахерскую, поэтому важно выбрать такую стрижку, которая будет выглядеть привлекательно даже в период отращивания.
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